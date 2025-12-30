Este martes, desde las 6.30 de la mañana y hasta después del mediodía, la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura intervendrán sobre las rotondas removibles ubicadas en España y Avenida Parque y en Aguado y Avenida Parque, puntos que ordenan el ingreso y el egreso de las comparsas del Carnaval del País al predio del Corsódromo.

La labor contará con cuadrillas especializadas y maquinaria pesada de la Dirección de Obras Pública, quienes realizan este procedimiento habitual durante cada temporada de verano previo al inicio del Carnaval del País, cuando la trama vial necesita adaptarse a la logística propia del mayor espectáculo a cielo abierto del país.

La medida busca garantizar el desplazamiento fluido de las carrozas de las distintas comparsas, ya que por sus dimensiones las carrozas requieren un corredor despejado que permita maniobras seguras tanto al momento de ingresar como al momento de abandonar el circuito.

Durante la mañana del martes, el tránsito general no sufrirá cortes, aunque se recomienda circular con máxima atención en el sector durante el desarrollo de las tareas, ya que habrá operarios y equipos municipales sobre la calzada.

Una vez concluida la edición 2026 del Carnaval del País, las estructuras serán reinstaladas en sus ubicaciones originales, restituyendo la configuración habitual del entorno.