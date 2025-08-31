Por segundo año consecutivo, desde el Municipio pondrán en marcha la campaña “Patio Limpio”, una iniciativa que busca reforzar la prevención del dengue y promover entornos más saludables en la ciudad.

Las primeras acciones se desarrollarán el martes 2 de septiembre en el barrio La Milagrosa, donde equipos de la Subsecretaría de Salud visitarán viviendas previamente seleccionadas en el mapa sanitario. Durante la recorrida se brindará información a los vecinos, se entregará folletería, se fomentará la descacharrización y el ordenamiento de patios. Además, se aplicará larvicida en los sitios que lo requieran.

Como parte del operativo, el jueves 4 de septiembre la Dirección de Higiene Urbana realizará la recolección de los residuos dispuestos por los vecinos. Paralelamente, la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias o con presencia de malezas, mientras que la Dirección de Espacios Verdes llevará adelante tareas de desmalezamiento en espacios públicos del barrio.