PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE
Este martes se pondrá en marcha la campaña “Patio Limpio” 2025-2026
Desde el municipio recordaron que las actividades quedarán suspendidas en caso de lluvia.
Por segundo año consecutivo, desde el Municipio pondrán en marcha la campaña “Patio Limpio”, una iniciativa que busca reforzar la prevención del dengue y promover entornos más saludables en la ciudad.
Las primeras acciones se desarrollarán el martes 2 de septiembre en el barrio La Milagrosa, donde equipos de la Subsecretaría de Salud visitarán viviendas previamente seleccionadas en el mapa sanitario. Durante la recorrida se brindará información a los vecinos, se entregará folletería, se fomentará la descacharrización y el ordenamiento de patios. Además, se aplicará larvicida en los sitios que lo requieran.
Como parte del operativo, el jueves 4 de septiembre la Dirección de Higiene Urbana realizará la recolección de los residuos dispuestos por los vecinos. Paralelamente, la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias o con presencia de malezas, mientras que la Dirección de Espacios Verdes llevará adelante tareas de desmalezamiento en espacios públicos del barrio.