Se enmarca dentro del programa "Construyendo Espacios", una iniciativa integral que busca abordar y prevenir problemáticas sociales en grupos vulnerables.

Dirigido a instructores, entrenadores deportivos, dirigentes sociales, instituciones educativas y organizaciones intermedias; este programa tiene como objetivo fortalecer los entornos familiares, comunitarios y sociales mediante capacitaciones y talleres.

En esta oportunidad, el día martes 29, se llevará a cabo el encuentro “Conociendo para prevenir”, sobre educación y prevención en situaciones de consumo problemático, a cargo de Marcos Henchoz, responsable de la Dirección de Desarrollo Social. Esta instancia busca capacitar, sensibilizar y aproximar a dirigentes deportivos, sociales y de instituciones intermedias la temática de los consumos de sustancia; a fin de poder realizar una detección temprana y una intervención efectiva al momento de tratar con usuarias/os de sustancias y adicciones. Además, posibilitar la apertura de espacios de reflexión y debate sobre la temática de las adicciones.

Por otra parte, el encuentro que se realizará miércoles 30, se enfocará en la prevención de vínculos violentos, y estará a cargo de Claudia Fiorotto, responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables. Con un claro objetivo: concientizar sobre las conductas que pueden derivar en actos agresivos y que perjudiquen el establecimiento de vínculos interpersonales. Además, de fomentar la libre expresión de los destinatarios para detectar posibles pedidos de ayuda y realizar las acciones correspondientes.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través del siguiente link