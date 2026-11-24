La Secretaría de Desarrollo Humano informó que mañana, miércoles 25 de noviembre, abrirán las inscripciones para las Colonias Municipales 2027.

Para facilitar el acceso en todos los barrios de la ciudad, los interesados podrán acercarse a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos municipales más cercanos a su domicilio, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Asimismo, se habilitarán puntos de atención específicos en las distintas dependencias de la Secretaría según la edad y las características de los participantes: la Dirección de Educación recibirá a niños de 3 a 5 años; la Dirección de Deportes inscribirá a chicos de 6 a 12 años; el Área de Juventud atenderá a adolescentes de 13 a 18 años; el Área de Accesibilidad e Inclusión anotará a personas con discapacidad a partir de los 3 años; y el Área de Adultos Mayores hará lo propio con vecinos desde los 60 años.

Mediante este esquema de trabajo coordinado en el territorio, la gestión local busca garantizar un trámite ágil y cercano, asegurando que cada franja etaria cuente con actividades adaptadas para disfrutar del verano en comunidad.

Lugares y horarios de inscripción

- CAPS, CIC y Nodos municipales: de lunes a viernes de 8 a 12 h.

- Dirección de Educación (de 3 a 5 años): de lunes a viernes de 8 a 12 h, Gervasio Méndez 1104.

- Dirección de Deportes (de 6 a 12 años): de lunes a viernes de 8 a 12 h, Urquiza 1066 -primer piso-.

- Área de Accesibilidad e Inclusión (desde los 3 años): de lunes a viernes de 8 a 12 h, San Martín 685.

- Área de Juventud (de 13 a 18 años): de lunes a jueves de 8 a 14 h, viernes de 8 a 13. Gervasio Méndez 1104.

- Área de Adultos Mayores (desde los 60 años): de lunes a viernes de 7 a 13 h, Rivadavia 845.