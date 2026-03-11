La vacunación forma parte de la Campaña Antigripal 2026 impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y coordinada en la provincia por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. En la ciudad, las dosis se aplicarán en los centros de salud municipales y también en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En esta primera etapa podrán vacunarse el personal de salud del ámbito público y privado, las personas embarazadas en cualquier momento de la gestación, las puérperas hasta 10 días después del parto y los niños y niñas de entre 6 y 24 meses. También se vacunará a personas que viven en instituciones de larga estadía, como geriátricos.

En el caso de los adultos mayores institucionalizados se aplicará una vacuna antigripal adyuvantada, una formulación diseñada para reforzar la respuesta inmunológica en personas mayores de 65 años.

La campaña comenzará luego de la llegada de las primeras dosis a la provincia de Entre Ríos. El adelantamiento del cronograma se vincula con la detección de una nueva variante del virus de influenza y con el inicio cada vez más temprano de la circulación de virus respiratorios.

Según se informó desde el sistema sanitario, la variante H3N2 y su nuevo subclado K presentan una mayor capacidad de contagio, por lo que la estrategia apunta a iniciar la inmunización antes del período de mayor circulación viral.

En la provincia, el operativo contempla la distribución de vacunas en unos 400 vacunatorios públicos. En Gualeguaychú, las dosis se aplicarán de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y otros nodos sanitarios de la ciudad.

Por su parte, el vacunatorio del Hospital Centenario atenderá de 6 a 17.30 horas para la aplicación de las dosis correspondientes a los grupos priorizados. Las personas que concurran deberán presentar el DNI y la libreta o carnet de vacunación.

Desde el Hospital también informaron que se realizará vacunación domiciliaria en casos de personas que se encuentran en hospitalización en sus hogares, con el objetivo de garantizar el acceso a quienes no pueden trasladarse.

La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación de Argentina y se aplica de manera gratuita. Su objetivo es reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos vinculados al virus de la influenza, especialmente en los grupos más vulnerables.

En las semanas siguientes, la campaña se ampliará a otros sectores de la población. En una segunda etapa, cuya fecha todavía no fue confirmada, se incluirá a personas de entre 24 meses y 64 años que presenten factores de riesgo, quienes deberán contar con constancia médica que acredite la patología.

También podrán vacunarse niños de 25 a 35 meses con factores de riesgo, niños de 36 meses a 8 años con condiciones preexistentes, personas de 9 a 64 años con enfermedades que aumenten el riesgo de complicaciones y todos los mayores de 65 años que aún no hayan recibido la dosis.

De esta manera, la campaña avanzará de forma escalonada con el objetivo de alcanzar primero a los grupos más vulnerables antes del invierno, período en el que suele registrarse el mayor número de casos de gripe.