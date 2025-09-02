En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) Suburbio Sur se realizará una nueva instancia de asesoramiento e inscripción en programas de empleo, destinada a la comunidad. La actividad será organizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Municipalidad de Gualeguaychú junto al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Suburbio Sur, con el objetivo de acompañar a quienes buscan insertarse en el mercado laboral o fortalecer su trayectoria laboral.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir información sobre los diferentes programas disponibles, sus requisitos y beneficios, además de realizar la inscripción correspondiente con la orientación del personal especializado. El encuentro estará dirigido a personas de entre 18 y 64 años, quienes deberán concurrir con su DNI y, en caso de poseerlo, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Puede interesarte

Asimismo, el próximo martes 10 de septiembre se llevará a cabo un nuevo encuentro de asesoramiento e inscripción en programas de empleo en el mismo lugar y horario, para que más personas puedan acceder a esta propuesta.