Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y Áreas Naturales Protegidas de la Municipalidad de Gualeguaychú invitaron a participar de esta actividad abierta y gratuita con el objetivo de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre una especie fundamental para el equilibrio ecológico y promover una convivencia armónica y responsable en el ámbito urbano.

La misma estará a cargo de María Ayelén Lutz, licenciada en Biología con orientación en zoología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, referente en el estudio de mamíferos, especialmente de murciélagos. Además, participa desde su creación en el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina y ha realizado relevamientos en once provincias del país.

Durante la charla se abordarán los siguientes ejes: generalidades de los murciélagos, su diversidad y roles ecológicos; los murciélagos presentes en Gualeguaychú; los problemas más frecuentes de convivencia; zoonosis y estrategias de prevención; qué hacer si se encuentra un murciélago caído; el protocolo de exclusión seguro; y la instalación de refugios artificiales como herramienta de conservación.

La cita es este miércoles 15 de abril a las 18 horas en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro (Mitre 34). Se recomienda llegar con anticipación.