Desde el Municipio informaron que este miércoles continuarán las tareas de poda invernal que se emprendieron la semana pasada en el macrocentro de la ciudad.

Durante la jornada de mañana "se trabajará sobre la calle Gervasio Méndez, a partir de la esquina con Montevideo y hasta Alberdi, siempre y cuando la magnitud de los especímenes y las vicisitudes así lo permitan", indicaron.

Por esto mismo, solicitaron a los vecinos de esa zona y a los conductores que no estacionen en esas cuadras para facilitar los trabajos. También aclararon que los tramos volverán a estar habilitados para el estacionamiento una vez que se finalicen los trabajos en esa cuadra específica.

Para la ejecución de las tareas, los arbolistas cuentan con equipos mecánicos para el ascenso a los árboles a realizar la poda en altura y, también, todos cuentan con medidas de seguridad como casco, arnés y chaleco reflectivo para proteger la integridad física de los trabajadores.

Hasta ahora, ya se completaron los trabajos de poda integral en todo el tramo de 3 de Caballería y Doello Jurado, entre Alem y Rocamora; y Gervasio Méndez entre Alem y Montevideo. También se han realizado tareas de este mismo calibre en todo el tramo de la Costanera entre los Galpones del Puerto y el puente Méndez Casariego.

“La poda en invierno minimiza el estrés de los árboles al estar en reposo vegetativo, y al no tener hojas se puede visualizar mejor su estructura para realizar cortes precisos, reducir la pérdida de savia, y disminuir el riesgo de plagas y enfermedades fúngicas que permanecen inactivas. Además, una menor cantidad de ramas obstaculizando la iluminación pública aporta mayor seguridad a la población durante los horarios nocturnos”, explicaron desde la Municipalidad.