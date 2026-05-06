Este miércoles en la Secretaría de Trabajo autoridades provinciales y representantes gremiales de ATE y UPCN se reunirán a partir de las 15 para debatir analizar propuestas salariales.

De cara a este encuentro, el l Secretario General del UPCN, José Allende, aguarda que el gobernador cumpla con el acuerdo de no ofrecer “montos en negro” y que se avanzaría “en el blanqueo progresivo de los montos otorgados anteriormente”.

Sin dejar de reconocer el llamado a paritarias, el titular del Sindicato espera una oferta que “satisfaga el bolsillo del trabajador” a que “los índices inflacionarios hacen indispensable reabrir la discusión”.

Por su parte, ATE también hizo referencia al encuentro de este miércoles. Las demandas estarán abocadas, además de una recomposición salarial, en la actualización del Código 272; de viáticos; y de asignaciones familiares. Además, reconocimiento remunerativo a títulos de posgrado y revisión del valor hora en Enfermería.

El pedido de la Asociación también abarcará condiciones de trabajo: Provisión de ropa de trabajo: Actualización de adicionales por horario atípico (enfermería y comedores); e Implementación de jardines maternales, o pago de asignación correspondiente.

Asimismo, habrá un apartado para derechos laborales. En este punto harán lugar a exigir unificación de la carga horaria en el Escalafón General; Régimen integral de tareas riesgosas e insalubres; Reglamentación del Régimen Jurídico Básico (Leyes 9755 y 9811); Funcionamiento de la Mesa de Revisión del Régimen de Licencias; y Pase a régimen escalafonario del personal técnico de salud.

Cabe recordar que en la última paritaria, ATE no acepto la oferta. Pese a que la Provincia abonó por decreto, el Sindicato sostiene que “una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los estatales”.

“El piso establecido en febrero ya ha sido sobrepasado por el costo de la Canasta Básica Total, colocando a una parte considerable de los trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza”, remarcó en un comunicado previo al encuentro de mañana. Por ello, sostuvo que la postura será “recuperar el poder adquisitivo”.

Fuente: APFDigital