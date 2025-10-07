La Dirección de Cultura invita a participar de la muestra homenaje a Juan Carlos “Juancho” Martínez, una figura emblemática del Carnaval del País y de los Corsos Populares “Matecito”. El encuentro se realizará el miércoles 8 de octubre a las 19 h en el Museo del Carnaval, con entrada libre y gratuita.

Juancho, historia viva

Juan Carlos Martínez nació en 1934 en Gualeguaychú. Es el mayor de seis hermanos y desde muy joven sintió una profunda atracción por el carnaval. Lo conoció a los ocho años, cuando su madre lo llevó a disfrutarlo en la esquina de 25 de Mayo e Italia, en el antiguo circuito céntrico.

“Las murgas se formaban en largas filas indias. Tenían una coreografía semejante al caracol y, cuando las que iban se encontraban con las que volvían, cada una intentaba encerrar a la otra. Los personajes eran rarísimos. Por ejemplo, los alemanes habían traído la novedad de los osos Carolina y salían con esas figuras. Otros se vestían de gauchos, de indios, payaban y simulaban peleas”, recordó alguna vez.

Actor, transformista, integrante y director, Juancho desfiló en prácticamente todos los circuitos del Carnaval del País y de los Corsos Populares Matecito. A los 15 años, su madre le regaló su primera máquina de coser, que hoy forma parte del patrimonio del Museo del Carnaval.

“Con el poco o mucho resto que me queda, voy a pelear para que tengamos un Museo del Carnaval y para que alguna vez se enseñe este arte en la facultad”, expresó en una entrevista de 2011, soñando con un espacio que hoy es una realidad viva y disfrutable en nuestra ciudad.

Por su enorme aporte a la comunidad LGBTIQ+, el escenario de El Ángel lleva su nombre. Además, fue jurado en diferentes carnavales de Argentina y Paraguay, y dirigió carrozas estudiantiles, murgas, conjuntos carnavalescos y comparsas. También integró la Barra Divertida, grupo pionero que innovó en la manera de concebir el carnaval y escribió muchas de las páginas más gloriosas del espectáculo.

Juancho Martínez es, sin dudas, una personalidad destacada de la cultura de Gualeguaychú y de la provincia de Entre Ríos.



