Apertura de sesiones ordinarias de Entre Ríos se realizará este miércoles luego de que las autoridades legislativas resolvieran reprogramar la fecha prevista en la Constitución provincial. El acto institucional, que marca el inicio formal del período parlamentario, tendrá lugar el miércoles 18 de febrero a las 11.

Por primera vez desde la reforma de la Constitución Provincial en 2008, la ceremonia no se llevará a cabo el 15 de febrero. Este año, la fecha establecida en la Carta Magna coincidió con el domingo 15 y se superpuso con el feriado largo de Carnaval, lo que motivó el debate sobre la conveniencia de postergar el acto.

Desde finales de enero, distintos sectores comenzaron a analizar la posibilidad de trasladar la apertura para evitar que el inicio del período legislativo quedara opacado por las festividades. Finalmente, la decisión fue oficializada este lunes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, confirmó a Página Política que la apertura de sesiones ordinarias se realizará el miércoles 18 de febrero a las 11. De esta manera, el acto se desarrollará en un día hábil, con el objetivo de garantizar mayor presencia institucional y política.

La reprogramación no implica modificaciones en el calendario de las sesiones preparatorias. Estas instancias se celebrarán tal como estaba previsto, permitiendo la organización interna de ambas cámaras para el nuevo período legislativo.

El miércoles 11 de febrero se llevarán adelante las sesiones de organización. En la Cámara de Diputados comenzarán al mediodía, mientras que en el Senado se desarrollarán a partir de las 17.

La apertura de sesiones ordinarias de Entre Ríos constituye uno de los momentos más relevantes del calendario político provincial. Durante la ceremonia, el Poder Ejecutivo expone los lineamientos de gestión y los principales proyectos que serán enviados a la Legislatura.

El cambio de fecha buscó preservar la centralidad institucional del acto, en un contexto donde el feriado largo de Carnaval podría haber reducido la atención pública y la presencia de autoridades.

Con esta decisión, la Legislatura de Entre Ríos dará inicio formal al período parlamentario 2026 el miércoles 18 de febrero, manteniendo sin alteraciones el resto del cronograma previsto para la organización interna de ambas cámaras.

