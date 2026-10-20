Mundial de Canotaje: este miércoles será el turno del paracanotaje y se realizará la inauguración oficial del evento
La programación del Mundial de Canotaje que tiene lugar en nuestra ciudad continúa este miércoles con las últimas prácticas libres en pista, previstas entre las 9 y las 14:15 horas. A las 10:30, se desarrollará la reunión técnica de líderes de equipo de las categorías Para y Élite.
Por la tarde comenzarán las competencias de paracanotaje, de acuerdo con el siguiente cronograma:
14:30 h: categoría abierta masculina.
14:35 h: VL3, VL2 y VL1 masculinos.
14:40 h: KL3, KL2 y KL1 femeninos.
Entre las representantes locales estará Katya Unrein, del Club Regatas Gualeguaychú, quien competirá en la categoría KL3 femenina, con largada prevista para las 14:50 h. Su participación marcará la presencia de Gualeguaychú en las pruebas de paracanotaje de esta competencia internacional.
A las 17 h se realizará la ceremonia de premiación y, posteriormente, a las 18 h, tendrá lugar la inauguración oficial del campeonato, bajo el lema “Gualeguaychú abraza al mundo”.
El acto se desarrollará en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos, con la participación de las delegaciones internacionales que forman parte de esta edición.
Las competencias se desarrollan sobre el río Gualeguaychú y pueden disfrutarse de manera libre y gratuita desde las tribunas instaladas en la Costanera, donde vecinos y visitantes pueden acompañar a los palistas durante las distintas pruebas del campeonato.