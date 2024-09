Este miércoles vence el plazo para que aquellos usuarios de los servicios de luz y gas domiciliarios, que fueron incluidos automáticamente en el RASE por ser beneficiarios de tarifas sociales, completen su inscripción individual para seguir accediendo a los subsidios en sus respectivas boletas.

Según informaron las autoridades, “con estos cambios, se busca asegurar una mejor focalización de los subsidios, otorgándolos únicamente a quienes realmente los necesiten y cumplan con los requisitos establecidos”.

Hasta este miércoles, se mantendrán vigentes las facilidades para que los usuarios puedan realizar la inscripción, como la posibilidad de hacerlo de manera online o en las oficinas de ANSES.

El RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) divide a los usuarios residenciales en tres categorías: el grupo de menores ingresos, identificado bajo el Nivel 2, es el que cuenta con mayor cobertura de subsidios; un grupo de ingresos intermedios, Nivel 3, que recibe subsidios hasta un tope de consumo; y el grupo del Nivel 1, que es el de usuarios que ya pagan la tarifa plena al ser considerados los de ingresos más altos.

¿Qué datos necesito para anotarme en el RASE?

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Una dirección de correo electrónico.

¿Cómo anotarse en el RASE para recibir subsidios en la tarifa de luz y gas, paso a paso?

Para completar el trámite de inscripción en el RASE, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del Gobierno (https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/) y seleccionar la opción “Inscribirse al RASE”. Cargar la información requerida, que incluye datos personales, laborales y económicos de la familia, así como los detalles de los servicios para los que se solicita el subsidio. Al finalizar, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación, que incluirá el número de trámite. Este debe guardarse para futuras gestiones.

Es importante tener en cuenta que este trámite se presenta como una declaración jurada, lo que implica que los usuarios deben completar todos los datos de manera veraz y completa. El Estado Nacional verificará la información proporcionada a través de diversas fuentes antes de otorgar el subsidio.

Para quienes necesiten ayuda durante el proceso, pueden acercarse a las oficinas de la ANSES o comunicarse al teléfono gratuito 0800-222-7376.

¿Debo registrarme si cobro una jubilación, pensión o algún tipo de asignación?

Sí, todas las personas deben inscribirse, incluyendo aquellos que reciben una jubilación, pensión o que son beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar o Potenciar Trabajo.

¿Puedo conservar el subsidio si alquilo y vivo en la propiedad?

Sí, aunque el usuario no sea el propietario del inmueble, podrá recibir el subsidio por ser quien utiliza los servicios. Si la factura no está a nombre del inquilino, igual puede realizarse el trámite como usuario, indicando que no es el titular.

¿Qué ocurre si tengo varios servicios de luz o gas a mi nombre?

En ese caso, solo se deben proporcionar los datos de un único domicilio para acceder al subsidio.

Cómo saber si ya estoy inscripto en el RASE para los subsidios de energía

Para verificar si estás inscripto en el RASE y recibirlos, debés seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web de la empresa distribuidora de energía (Edenor, Edesur, entre otras).

Buscar la sección correspondiente a los Regímenes de Beneficios o Subsidios Energéticos.

o Completar el formulario con el número de cuenta, que se encuentra en la factura del servicio.

Verificar que no eres un robot y hacer clic en “Consultar”.

El sistema informará si el titular del servicio figura como beneficiario del subsidio.

