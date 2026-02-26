El evento se desarrollará durante toda la jornada en un predio de la Calle 2 del Camino de la Costa. Contará con dos espacios simultáneos: un escenario principal, con paneles y charlas abiertas, y una sala de experiencias, orientada a la formación práctica y al intercambio de saberes técnicos. Las inscripciones para participar se realizan acá .

En el escenario principal se abordarán temas como el desarrollo de la ciencia cannábica en Entre Ríos, el uso del cannabis para la salud —incluyendo ansiedad, reducción de riesgos y dosificación de aceites—, el marco legal vigente en Argentina y la provincia, los desafíos para escalar del autocultivo a modelos productivos más amplios, y las experiencias de organizaciones sociales y clubes cannábicos del litoral. La programación incluye además espacios culturales y musicales a lo largo del día.

De manera paralela, la sala de talleres ofrecerá actividades prácticas y espacios de consulta, entre ellos un punto de acceso a la salud con asesoramiento médico y veterinario, talleres sobre cannabis y dolor menstrual, un taller para aprender a degustar flores para reconocer efectos según perfiles aromáticos, elaboración de aceites con control de calidad, presentación de productos y servicios especializados para optimizar el cultivo y capacitaciones sobre reproducción vegetal y esquejes.

En el predio participarán marcas, proyectos, emprendimientos y organizaciones con stands. El Encuentro Cannábico del Litoral está dirigido a asociaciones civiles, cultivadores, pacientes, profesionales de la salud, emprendedores del sector y comunidad en general, con el objetivo de fortalecer la camaradería, el intercambio regional y la circulación de información basada en evidencia.