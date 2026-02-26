CHARLAS, DEBATES Y EXPERIENCIAS
Este sábado Gualeguaychú va a ser sede del Encuentro Cannábico del Litoral
Se trata de una jornada que reunirá a organizaciones, profesionales de la salud, investigadores, cultivadores y emprendedores para debatir ciencia, salud, marco legal, producción y usos del cannabis en la región.
El evento se desarrollará durante toda la jornada en un predio de la Calle 2 del Camino de la Costa. Contará con dos espacios simultáneos: un escenario principal, con paneles y charlas abiertas, y una sala de experiencias, orientada a la formación práctica y al intercambio de saberes técnicos. Las inscripciones para participar se realizan acá.
En el escenario principal se abordarán temas como el desarrollo de la ciencia cannábica en Entre Ríos, el uso del cannabis para la salud —incluyendo ansiedad, reducción de riesgos y dosificación de aceites—, el marco legal vigente en Argentina y la provincia, los desafíos para escalar del autocultivo a modelos productivos más amplios, y las experiencias de organizaciones sociales y clubes cannábicos del litoral. La programación incluye además espacios culturales y musicales a lo largo del día.
De manera paralela, la sala de talleres ofrecerá actividades prácticas y espacios de consulta, entre ellos un punto de acceso a la salud con asesoramiento médico y veterinario, talleres sobre cannabis y dolor menstrual, un taller para aprender a degustar flores para reconocer efectos según perfiles aromáticos, elaboración de aceites con control de calidad, presentación de productos y servicios especializados para optimizar el cultivo y capacitaciones sobre reproducción vegetal y esquejes.
En el predio participarán marcas, proyectos, emprendimientos y organizaciones con stands. El Encuentro Cannábico del Litoral está dirigido a asociaciones civiles, cultivadores, pacientes, profesionales de la salud, emprendedores del sector y comunidad en general, con el objetivo de fortalecer la camaradería, el intercambio regional y la circulación de información basada en evidencia.
La inscripción se encuentra abierta y los cupos son limitados. El evento es organizado por Pango Asociación Civil (Responsable del club Un Viaje Astral) y Cultivando Costa a Costa Asociación Civil.