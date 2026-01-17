Luego de las dos primeras noches de Carnaval, las comparsas ya han calentado motores y conquistado al público con sus canciones y temáticas. Es así que este sábado, Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví –en ese orden- saldrán a la pasarela del Corsódromo con sus propuestas carnavaleras en todo su esplendor.



La comparsa del Club Central Entrerriano tendrá el honor de abrir la noche con “Genios”, su temática con la que enciende la pasión de las tribunas mezclando la samba, las plumas y el estilo arabesco. Le seguirá O’Bahía, que hizo su reaparición este año con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. En tercer lugar, saldrá Papelitos con “Vivos”; y cerrará la velada Ará Yeví, con su folklórica puesta “La Resistencia”.



Una de las novedades de este sábado es que habrá descuentos exclusivos para vecinos y entrerrianos. Los residentes del Departamento Gualeguaychú podrán acceder a los sectores VIP con una bonificación especial: al adquirir una mesa para cuatro personas, se elimina el costo correspondiente a las entradas generales. El beneficio rige para cualquier ubicación dentro de los sectores preferenciales, lo que permite disfrutar del desfile con una vista privilegiada a un valor reducido.

Por otro lado, quienes residan en cualquier punto de la provincia de Entre Ríos contarán con un 50% de descuento en la entrada general para ingresar al Corsódromo y vivir de cerca el despliegue de las comparsas.

Estas promociones cuentan con requisitos específicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de la compra: la modalidad de venta será únicamente presencial, en las boleterías del Corsódromo; es indispensable presentar DNI con domicilio en Gualeguaychú para el beneficio VIP, o con residencia en Entre Ríos para el descuento en la entrada general; y se debe tener en cuenta que los horarios de venta durante este sábado irán desde las 9 de la mañana hasta la finalización del espectáculo.

Otra novedad anunciada para este fin de semana es que los miles de espectadores que se acerquen al predio del Parque de la Estación podrán disfrutar de la culminación de la renovación del sector Pullman Oeste, que estará completamente disponible. Así lo indicaron desde la organización del espectáculo, y adelantaron además que la nueva tribuna de hormigón premoldeado, una obra realizada íntegramente con recursos y gestión municipal, será culminada la próxima semana. Esta última es una nueva tribuna de cemento, construida en el ala sur del Corsódromo, que reemplaza antiguas estructuras desmontables y ofrece mayor seguridad, comodidad, accesibilidad y durabilidad.

De esta manera, la tercera de las 11 noches del Carnaval 2026 promete una vez más dar a locales y turistas un show con el mayor nivel artístico, resultado de la pasión, compromiso y creciente profesionalismo de cada comparsa.

Por último, un detalle a tener en cuenta para quienes planeen asistir al espectáculo, es que las temperaturas no serán tan frescas como en los últimos dos fines de semana. Los pronósticos indican que será una noche cálida, con temperaturas que irán descendiendo levemente de los 29 a los 27 grados.