En el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebró este lunes 18 de mayo, desde los Museos Municipales lanzaron una nueva invitación a toda la ciudadanía para este sábado 23. Se trata de la propuesta artística “Retrato de Desigualdad”, que tendrá lugar en el Museo Azotea de Lapalma de 19 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.

Según indicaron, la intervención combinará arte y fotografía para invitar al público a reflexionar sobre las divisiones sociales a lo largo de la historia, a partir de imágenes y escenas que muestran cómo la vestimenta funcionaba, en otras épocas, como un claro marcador de pertenencia social.

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la propuesta toma forma dentro de la Azotea a través de un recorrido sensible y crítico sobre una sociedad atravesada por diferencias de clase que se expresaban en cada prenda, en cada gesto y en la vida cotidiana. Desde esa mirada, la muestra propone observar el pasado desde el presente y reconocer desigualdades que, aunque adoptan nuevas formas, continúan interpelando a la sociedad actual.

“'Retrato de Desigualdad' busca trascender lo estético para abrir una reflexión colectiva sobre los vínculos sociales, las distancias históricas y los puentes que aún es necesario construir hacia una comunidad más justa”, adelantaron.