La Liga de vóley tiene muchos años desarrollándose en la ciudad, en diferentes clubes y espacios de la ciudad. Desde el año 2015, se comenzó a jugar en los Galpones del Puerto, lugar que ha reunido muchos eventos deportivos. Ante la cantidad de eventos deportivos que se acumulaban en el lugar, se decidió que tan importante liga necesitaba un espacio propio.

En el marco de la apertura y puesta en valor del Parque Costero del Frigorífico, se dispuso una de las naves del predio donde la Municipalidad, junto a jugadoras y jugadores, dirigentes de clubes e integrantes de esta comunidad, en un trabajo articulado, llevaron adelante este inmenso proyecto para la construcción del nuevo Estadio Municipal de Vóley.

Desde las diferentes áreas municipales se aportó un fuerte trabajo en lo referente a luminaria, se colocaron tableros eléctricos, se confeccionaron tribunas laterales, nueva pintura en pisos y muros, se colocaron redes de contención, se realizó el marcado de las canchas, se trabajó en nuevos desagües. Además, se renovó y acondicionó el frente de la nave y se hicieron accesos acordes a las necesidades de los vecinos.

En ese marco, el Director de Deportes Adrián Romani dijo: "es una gran emoción que la liga municipal tenga un espacio acorde a su crecimiento y proyecciones. Destaco y valoro el trabajo que hace cada referente de la liga, el tiempo dedicado a acondicionar la nave del Parque Costero del Frigorífico, para que hoy podamos contar con el Estadio Municipal de Vóley".

Este nuevo espacio de integración deportivo, tiene fines sociales y culturales, está preparado para albergar a las más de 800 personas que presencian todos los fines de semana los partidos de la liga de vóley.

Esta Liga está compuesta por más de 400 jugadores de diferentes localidades, como lo son Gualeguay, Larroque, Urdinarrain, Ceibas, Paranacito, y vecinos de Gualeguaychú. Año a año son más los deportistas que se suman, donde prima el compañerismo, cumpliendo objetivos de trabajo social e inclusión. La liga está dividida en masculinos y femeninos, y a su vez, en 3 categorías: las A y B, que son las más antiguas, y la C, para los nuevos equipos que se incorporan.

La característica más atractiva es que se juega todos los fines de semana, desde su inicio este 2 de Abril, hasta el mes de diciembre. Además, dentro de la inclusión, en los equipos se incluyen chicos con discapacidad, cumpliéndose ese fin integrador social y que genera igualdad.

La fecha inaugural de este espacio novedoso es este sábado 2 de Abril a las 14.30hs., coincidiendo con la realización de la primera fecha de la liga.