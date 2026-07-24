Avanza el proceso de repavimentación de calle Perigán, en el sector oeste de la ciudad , y este sábado se pavimentará un nuevo tramo de 110 metros lineales, comprendido entre las calles Río Gallegos y Sagrado Corazón, luego de la aplicación del riego asfáltico realizada en esta jornada.

Este viernes, personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecutó tareas de reparación en el segmento que conecta Sagrado Corazón con Empleados Municipales, sobre una superficie de 210 metros lineales que antes del comienzo de los trabajos presentaba un deterioro considerable y numerosos parches de hormigón antiguos.

Allí, el material afectado fue retirado y sustituido por mezcla asfáltica en caliente, distribuida con una terminadora, y compactada mediante equipos neumáticos y vibratorios, con riego de agua para evitar la adherencia del material a los rodillos.

El único sector pendiente, entre Empleados Municipales y 3 de Diciembre, se hará cuando termine de curar el hormigón subyacente.

El proyecto integral contempla unos 3.500 metros cuadrados de calzada urbana, distribuidos en tres etapas, desde 3 de Diciembre hasta el Boulevard Daneri, sobre una superficie que acumulaba deformaciones permanentes, fisuras generalizadas, baches, hundimientos y fallas vinculadas a la infraestructura subterránea.

Hasta el momento, las tareas incluyeron la demolición de las losas de hormigón deterioradas, la reconstrucción de los sectores afectados y la ejecución de la nueva carpeta de rodamiento, con apoyo de camiones volcadores para el traslado del material asfáltico.

En determinados sectores se retiraron los guardaganados existentes, se realizaron reparaciones superficiales y profundas, se reconstruyeron cordones cuneta y se revisaron las conexiones de los servicios públicos que pudieran resultar afectadas por el avance de la obra.

También se ejecutaron nuevas conexiones de agua y cloaca en los terrenos baldíos del sector, con el objetivo de evitar futuras roturas de calzada ante una eventual construcción de viviendas en esos lotes.