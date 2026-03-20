SE PODRÁ TRANSITAR SIN PROBLEMA
Este sábado se levantarán los cortes en el microcentro de la zona de la plaza San Martín
El principal corte de tráfico se produce en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se afectado total y por completo entre la rotonda de Luis N. Palma y Sáenz Peña hasta Urquiza Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.
Además, este corte afecta la circulación por la cuadra de la calle 3 de Febrero, entre Urquiza y 25 de Mayo, a lo cual se suma otro corte por trabajos de arreglos y bacheos en 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín.
Todos estos sectores afectados a la circulación vial quedarán liberados al tráfico este sábado durante la mañana o alrededor del mediodía.
Por otra parte, sí se mantendrán los cortes que existen en la zona del Hospital Centenario:
-Roffo, entre San Juan y Colombo
-Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma
-Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia
Además, también continuará este fin de semana el corte por los trabajos de alta intensidad que se realizan en la actualidad en la esquina de las calles España y Etchevehere.