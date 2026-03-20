El principal corte de tráfico se produce en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se afectado total y por completo entre la rotonda de Luis N. Palma y Sáenz Peña hasta Urquiza Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.

Además, este corte afecta la circulación por la cuadra de la calle 3 de Febrero, entre Urquiza y 25 de Mayo, a lo cual se suma otro corte por trabajos de arreglos y bacheos en 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín.

Todos estos sectores afectados a la circulación vial quedarán liberados al tráfico este sábado durante la mañana o alrededor del mediodía.

Por otra parte, sí se mantendrán los cortes que existen en la zona del Hospital Centenario:

-Roffo, entre San Juan y Colombo

-Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma

-Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia



Además, también continuará este fin de semana el corte por los trabajos de alta intensidad que se realizan en la actualidad en la esquina de las calles España y Etchevehere.