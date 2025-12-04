MÁS DE 100 PARTICIPANTES
Este sábado se llevará a cabo el acto de cierre y la entrega de certificados de la Diplomatura en Industrias Culturales
El 6 de diciembre, a las 19h, culminará la formación desarrollada junto a UADER desde julio, con más de 100 participantes de varias provincias y un enfoque en profesionalizar al sector carnavalero.
El Gobierno de Gualeguaychú realizará el acto de entrega de certificados de la Diplomatura en Industrias Culturales aplicadas al Carnaval, una propuesta impulsada de manera conjunta entre el Gobierno local y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), orientada a fortalecer y profesionalizar al sector carnavalero.
El encuentro tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 19h, en el Centro de Convenciones. Allí recibirán su certificación quienes completaron la formación iniciada en julio, que reunió a más de 100 participantes provenientes de Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe, todos vinculados a diversos rubros del carnaval.
Durante el acto, autoridades municipales y universitarias presentarán un balance del proceso formativo, diseñado para ampliar las capacidades de artistas, hacedores y trabajadores culturales. La diplomatura estuvo estructurada en dos ejes: creación y producción del arte carnavalesco, y estrategias de marketing y gestión. Los módulos incluyeron contenidos sobre fiestas populares, vestuario, música, carrozas y administración.
La dirección académica estuvo a cargo de Leo Rosviar y la coordinación pedagógica fue responsabilidad de Carina Bradanini.
El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, destacó que “el trabajo articulado entre el Gobierno municipal y la Universidad pública refleja una búsqueda permanente de capacitación. Además, la generación de empleo a partir de las industrias culturales deja de ser una idea abstracta y se vuelve algo concreto cuando vemos la respuesta tan positiva a propuestas como esta diplomatura, que sin dudas seguirá creciendo”.
Esta instancia formativa se suma a otras iniciativas conjuntas entre el Gobierno municipal y UADER —como las diplomaturas dictadas en 2016 y 2018 y distintos cursos vinculados al carnaval regional— reafirmando el compromiso de acompañar el desarrollo cultural y productivo de la ciudad.