Este sábado se realiza la Marcha del Orgullo en la ciudad: habrá movilización y festival
La ciudad será hoy la sede de la cuarta movilización del orgullo en el ámbito local y la tercera provincial en un contexto marcado por el avance de los discursos de odio y el recorte de políticas públicas.
Gualeguaychú será sede hoy de la cuarta Marcha del Orgullo local y la tercera provincial de Entre Ríos. La convocatoria reunirá a agrupaciones de distintos puntos de la provincia bajo dos consignas: “Cuando el odio avanza, volvemos a las calles con orgullo y resistencia” y “Salud, trabajo y resistencia”.
El cronograma de la marcha
17 hs | Concentración: Obeliscos de la Costanera.
18 hs | Marcha: Movilización por las calles de la ciudad.
19 hs | Festival: Zona de la grúa de los Galpones del Puerto.
Consigna local: “Cuando el odio avanza, volvemos a las calles con orgullo y resistencia”.
Consigna provincial: “Salud, trabajo y resistencia”.