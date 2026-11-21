Gualeguaychú será sede hoy de la cuarta Marcha del Orgullo local y la tercera provincial de Entre Ríos. La convocatoria reunirá a agrupaciones de distintos puntos de la provincia bajo dos consignas: “Cuando el odio avanza, volvemos a las calles con orgullo y resistencia” y “Salud, trabajo y resistencia”.

El cronograma de la marcha

17 hs | Concentración: Obeliscos de la Costanera.

18 hs | Marcha: Movilización por las calles de la ciudad.

19 hs | Festival: Zona de la grúa de los Galpones del Puerto.

Consigna local: “Cuando el odio avanza, volvemos a las calles con orgullo y resistencia”.

Consigna provincial: “Salud, trabajo y resistencia”.