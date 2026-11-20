El Predio de la Curva recibirá a la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas que en su edición 2026 promete dos jornadas intensas, con muchos atractivos para toda la familia y números artísticos de excelente nivel.

El predio se abrirá a las 18 horas con acceso libre y gratuito, pudiendo disfrutar del Paseo de Artesanos y Emprendedores que constará de más de 40 puestos con distintas ofertas y atractivos, también habrá juegos para los más pequeños y una amplia oferta en los distintos puestos ubicados estratégicamente en el Patio Gastronómico.

A las 20.30 está previsto el encendido del fogón que dará comienzo oficialmente a la fiesta. En el escenario principal estarán actuando el Ballet La Fronteriza, Los Puebleros del Chamamé, el Ballet Legado Gaucho, el dúo Dos Trovadores, conformado por Rodrigo Ípperi y Agustín Aguiar, para un cierre a puro baile con Ké Sabor y la actuación final de Marcelo Teubner y su Conjunto.

El domingo el predio estará abierto al público desde el mediodía con diferentes atracciones y una buena oferta en el Asador Criollo y el Patio Gastronómico. Desde las 18 se llevará adelante el Concurso de Cebadores de Mate, también habrá Concurso de Sapucai y llegando a las 20 horas será tiempo del escenario principal, que recibirá la presentación del Taller de Danzaterapia de Adultos Mayores de Pueblo Belgrano, la pareja de baile conformada por Sandra Cabrera y Gustavo Peretti, también actuará el músico paranaense Sebastián Rivas, el ballet Siembra Entrerriana a cargo de Dalma Roldán, Brisa Rodríguez, En Yunta Malambo, la presentación del salteño Facundo López y un cierre a puro baile con El Picaflor Bailantero.

Desde la organización se han dispuesto dos sectores de estacionamiento de vehículos, uno de ellos con acceso por la calle Gualeguaychú detrás del escenario principal y el restante en el predio de la Escuela N° 113 Infantería de Marina, en ambos casos con un costo accesible a cargo de la Cooperadora del Centro de Salud Carlos Artusi y los Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano.

También habrá transmisiones en vivo de la Fiesta por las señales de Somos Entre Ríos y Gchú. TV y muchos otros atractivos para pasar dos días celebrando la tradición y las Costumbres Argentinas.