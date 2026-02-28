El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un sábado con cielo mayormente nublado en la provincia. Se pronostica que el fin de semana volverá el calor, con máximas que superarán los 30 grados.

Para el domingo se espera que las máximas sigan en ascenso, ubicándose entre los 32°C y 34°C.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones durante la madrugada y cielo parcialente nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un sábado con cielo parcialmente nublado.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados.