El tradicional desfile que marca la despedida del carnaval, con personajes clásicos, humor y sátira popular, en el marco de los Corsos Populares Matecito se realizará el este viernes a partir de las 21 horas, abriendo el fin de semana largo en el Corsódromo.

Los grupos interesados en participar tuvieron tiempo de inscribirse hasta el martes. En este sentido, deberán contar con los elementos tradicionales del Entierro de Carnaval: ataúd, corona, muerto, viuda, lloronas y sacerdote.

Se espera una gran convocatoria durante la edición 2026 y la circulación por el sector estará reducida, por lo que se recomienda circular con precaución.