Gualeguaychú será sede del anuncio del ganador del Premio Literario Fray Mocho 2026, una de las principales distinciones de las letras entrerrianas, otorgada por la Editorial de Entre Ríos. La ceremonia se realizará el viernes 30 de octubre, a las 19:30 h, frente a la Casa Natal del escritor, ubicada en Fray Mocho 135, donde funciona una sede de la editorial provincial. La entrada será libre y gratuita.

Del encuentro participarán el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; la directora general de Museos y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura provincial, Maia Rodríguez; y el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola.

Al referirse a la iniciativa, Stoppello destacó la importancia de extender las actividades culturales a distintas localidades entrerrianas. “Para nosotros representa fundamentalmente seguir la idea de descentralizar la actividad cultural impulsada desde la Secretaría de Cultura y trabajar en toda la provincia de Entre Ríos”, expresó.

Un reconocimiento a la historia literaria de Gualeguaychú

La elección de la Casa Natal de Fray Mocho como escenario del anuncio establece un vínculo directo entre el premio provincial y la ciudad donde nació el escritor que le da nombre.

José S. Álvarez, conocido por su seudónimo Fray Mocho, fue escritor y periodista, una figura fundamental de la revista Caras y Caretas y uno de los pioneros del periodismo moderno en Argentina. Su obra, caracterizada por la observación de la vida cotidiana y el retrato de personajes populares, ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura nacional.

Sobre la importancia de reconocer su legado, Stoppello señaló que “saber que de esa ciudad salió la figura central de Caras y Caretas y uno de los grandes pioneros del periodismo moderno rompe mucho con la idea de que los hechos trascendentes solo ocurren en las grandes metrópolis”.

El funcionario también hizo referencia a la trayectoria literaria de Gualeguaychú y a la presencia de escritores locales entre los ganadores de ediciones anteriores. “Hay grandes poetas, grandes narradores, hay muchos de los últimos premios Fray Mocho que provienen de Gualeguaychú. La ciudad tiene que estar orgullosa de eso”, manifestó.

Asimismo, remarcó la importancia de mantener vigente la memoria del escritor y acercar su obra a las nuevas generaciones, como parte de las acciones destinadas a incentivar la lectura y la producción literaria.

La Editorial de Entre Ríos y su vínculo con la Casa Natal de Fray Mocho

La realización de la ceremonia también está vinculada con la presencia de la Editorial de Entre Ríos en la Casa Natal de Fray Mocho, donde funciona una de sus sedes. Este espacio permite acercar las publicaciones provinciales a los lectores de Gualeguaychú y constituye un punto de encuentro entre la producción literaria entrerriana y el patrimonio cultural de la ciudad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Editorial de Entre Ríos se dedica a la publicación y difusión de obras de escritores de la provincia. Además de otorgar el Premio Literario Fray Mocho, tiene a su cargo la edición de la obra ganadora, lo que permite incorporar nuevas producciones a su catálogo y ampliar su circulación.

“La Editorial de la provincia tiene más de 40 años, es un organismo con mucha historia y un orgullo para la provincia. No son muchas las provincias que tienen editoriales, y Entre Ríos la tiene”, destacó Stoppello.

En relación con la elección del lugar, el secretario explicó que la apertura de la sede representó una primera instancia de trabajo y que el anuncio del premio permitirá darle continuidad a esa iniciativa.

“Nos pareció que un segundo paso muy interesante era poder dar a conocer al ganador de esta edición del Premio Fray Mocho, que es el ensayo, justamente en la nueva sede de la Editorial, nada menos que enclavada en la Casa Natal de Fray Mocho”, expresó.

La actividad forma parte de la política de descentralización cultural impulsada desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio a cargo de Manuel Troncoso, con el propósito de ampliar la presencia de los programas culturales en el territorio entrerriano.

En ese sentido, Stoppello consideró necesario generar mayores oportunidades de intercambio entre las distintas localidades. “Hay una gran diversidad cultural que necesita al mismo tiempo instancias de encuentro. Muchas veces no conocemos entre nosotros qué está pasando en una costa y en la otra, en el centro de la provincia, en el norte, en el sur”, señaló.

Y agregó: “La tarea es que, más allá de la infraestructura, los programas y la inversión de la Secretaría sean realmente federales”.

El Premio Fray Mocho 2026 distinguirá una obra de ensayo inédita

La edición 2026 del Premio Literario Fray Mocho está dedicada al género ensayo inédito. El jurado, integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué, tuvo a su cargo la evaluación de las obras presentadas bajo seudónimo, un mecanismo que permite preservar la identidad de los participantes durante el proceso de selección.

De acuerdo con las bases del certamen, la obra ganadora será publicada por la Editorial de Entre Ríos mediante una tirada de mil ejemplares, que se incorporarán al catálogo de publicaciones provinciales.

El anuncio permitirá conocer al autor y la obra seleccionados por el jurado, en una ceremonia que reunirá a representantes del ámbito cultural, escritores y lectores.

Para Stoppello, realizar esta instancia en Gualeguaychú también representa una oportunidad para reconocer la trayectoria literaria de la ciudad y alentar la participación de nuevos escritores en las convocatorias provinciales.

En ese sentido, destacó la necesidad de dar continuidad a los programas destinados a la producción editorial, la difusión de las obras y el intercambio entre autores de distintas localidades entrerrianas.

La Orquesta Yaguarí Guazú realizará la apertura y el cierre musical

La jornada contará con la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil Municipal Yaguarí Guazú, dirigida por Santiago Veronesi, que ofrecerá una presentación musical al comienzo y otra al finalizar la ceremonia.

Ambas intervenciones se desarrollarán frente al museo y podrán ser disfrutadas por los vecinos que se acerquen a participar del encuentro.

La agrupación está integrada por niños y jóvenes que acceden de manera gratuita a la formación instrumental y a la práctica orquestal. A través de sus actividades, los participantes incorporan conocimientos musicales y adquieren experiencia en interpretaciones colectivas.

Su presencia en la ceremonia sumará una propuesta artística a la programación y permitirá compartir con la comunidad parte del trabajo que la orquesta desarrolla durante el año.