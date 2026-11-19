El Área de Adultos Mayores comunicó que este viernes 20 de noviembre es el último día para anotarse a la sexta edición de “Siga el Baile”. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 10 horas, en el balneario Ñandubaysal.

Quienes deseen participar deben acercarse de manera presencial a las oficinas del Área de Adultos Mayores, ubicadas en Rivadavia 845, en el horario de 7 a 13 horas. La organización garantizará el traslado y la comida para todos los inscriptos, aunque se solicita que cada asistente lleve su reposera para mayor comodidad durante el día.

La propuesta ofrecerá una jornada al aire libre con música en vivo, deportes y juegos recreativos en contacto con la naturaleza, pensada para compartir un espacio de encuentro entre personas mayores de distintos barrios de la ciudad.