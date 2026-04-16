La Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú informó que, mañana 17 de abril, cierra la inscripción para las Becas Deportivas 2026, el programa establecido por la Ordenanza N.º 12.646/2022 que acompaña a atletas locales con proyección nacional e internacional.

La convocatoria está dirigida a deportistas de entre 12 y 30 años que hayan obtenido resultados destacados durante el año 2025. Las categorías contempladas son: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú + Deportes.

Los interesados deberán retirar y presentar los formularios en la Dirección de Deportes, ubicada en Urquiza 1066, planta alta, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.

La evaluación de las solicitudes está a cargo de la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes del ámbito deportivo y legislativo, garantizando un proceso transparente y equitativo.