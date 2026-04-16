EN GUALEGUAYCHÚ
Este viernes cierra la inscripción para las Becas Deportivas 2026: quiénes pueden acceder
La Dirección de Deportes del Gobierno de Gualeguaychú informó que, mañana 17 de abril, cierra la inscripción para las Becas Deportivas 2026, el programa establecido por la Ordenanza N.º 12.646/2022 que acompaña a atletas locales con proyección nacional e internacional.
La convocatoria está dirigida a deportistas de entre 12 y 30 años que hayan obtenido resultados destacados durante el año 2025. Las categorías contempladas son: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú + Deportes.
Los interesados deberán retirar y presentar los formularios en la Dirección de Deportes, ubicada en Urquiza 1066, planta alta, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.
La evaluación de las solicitudes está a cargo de la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes del ámbito deportivo y legislativo, garantizando un proceso transparente y equitativo.