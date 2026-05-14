Desde la Municipalidad de Gualeguaychú recordaron que la organización de la fiesta del 25 de Mayo cerrará la etapa de inscripciones este viernes 15 de mayo.



“Las instituciones interesadas en participar deberán presentar la documentación correspondiente en la oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en Yrigoyen 75. Para completar la inscripción, se deberá entregar la planilla completa, fotocopia de DNI y constancia de CUIL y CBU del responsable”, indicaron.



La documentación y el material necesario se encuentran disponibles en la página oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/fiestadel25demayo

Asimismo, este sábado 16 de mayo, a las 10 horas, se llevará adelante el sorteo de puestos de venta en el Centro de Convenciones, ubicado en el Parque de la Estación. Esta instancia permitirá avanzar en la distribución de los espacios que formarán parte de una de las celebraciones populares de mayor convocatoria de la ciudad.

La fiesta del 25 de Mayo reúne cada año a instituciones locales, estudiantes, agrupaciones tradicionalistas y vecinos en una jornada que combina actos protocolares, desfile cívico militar, bailes típicos, puestos de venta y distintas propuestas vinculadas a las tradiciones patrias.

Luego del sorteo, el cronograma continuará el lunes 18 de mayo, a las 20 horas, con la capacitación para responsables, también en el Centro de Convenciones. Además, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo se realizarán los ensayos en la pasarela del Corsódromo, de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas.