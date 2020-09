Este viernes comienza el remate especial de la Rural Gualeguaychú

Hoy es el día de los ovinos con la jura de los mismos en corrales que se montaron bajo una carpa.

El departamento Gualeguaychú cuenta con un número importante de cabañas que se dedican a la cría y venta de ejemplares para mejoramiento de los rodeos, además de productores apuestan fuerte a razas carniceras.

En el caso de los que trabajan en cabañas lo hacen todo el año para exponer en las distintas muestras y vender su producción. Algunos de ellos han incursionado con éxito en la Rural de Palermo vendiendo ejemplares, a buenos valores, a países vecinos, concretamente en el caso de Brasil.

Este año, por la pandemia, Palermo no se llevó a cabo, quedando las rurales entrerrianas como única posibilidad de negocio, además de lo que se pueda hacer en forma particular. También se suspendió la nacional de Hampshire Down, se iba a realizar en Río Cuarto, evento que junto a Palermo son los más importantes para las cabañas que trabajan con muy buena genética.

En lo que refiere a las razas, las cabañas que participarán del remate especial, lo harán con Texel, Pampinta y Hampshire Down.