Los Corsos Populares Matecito se desarrollarán durante cinco noches, los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero, consolidando así a esta fiesta como un espacio de encuentro familiar, participación barrial y celebración comunitaria.

Dentro del cronograma se destaca la realización del Corso Infantil, planeado para el 23 de enero y que será una jornada especialmente pensada para las infancias. También está estipulada la fecha del tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y que marcará el cierre de esta edición.

Las entradas para el espectáculo tienen un valor accesible: $3.000 en forma anticipada y $4.000 en puerta, mientras que las sillas, administradas por clubes barriales, mantienen precios populares. Las cantinas también estarán al largo de toda la edición de instituciones de barriales, y la venta de espuma será gestionada por organizaciones no gubernamentales, garantizando que lo recaudado se reinvierta en la comunidad.

El evento comenzará puntual a las 21 horas, para asegurar el desplazamiento a tiempo de los 16 grupos que participarán durante esta edición.