Los partidos de Argentina en los mundiales son eventos que paralizan a la ciudad, sobre todo los duelos decisivos como los que comienzan este viernes a las 19 horas, cuando Messi y companía enfrenten a Cabo Verde por los 16 avos de final.

Es por ello que los comercios de la ciudad modificarán sus horarios, para cerrar sus persianas a las 18:30 horas, con un margen prudente para que empleados, dueños y compradores no se pierdan el duelo mundialista.

La presidenta del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú Eugenia Garbino, confirmó a Ahora ElDía que la gran mayoría de los comercios adaptará sus horarios: “hicimos una encuesta y salvo peluquerías, lugares de artesanía y algunos locales que trabajan de corrido que lo van a hacer de 9 a 6 de la tarde, la gran mayoría de los comercios abre de mañana y a la tarde de 16 a 18:30 hs”.

“La idea es estar todos en la misma sintonía para que ninguno quede descolgado”, manifestó la comerciante.

De esta manera, la ciudad se paralizará para alentar a la Scaloneta.