El gobierno de la provincia informó que este viernes 20 de marzo se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo provincial al sector docente.

La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos. Dicho monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.

Cuánto cobrarán los docentes

A pesar del rechazo gremial, el gobierno hizo saber en el marco de la paritaria que abonaría lo ofrecido a los docentes.

La propuesta salarial del gobierno entrerriano contempla los siguientes puntos: la elevación del salario mínimo de un docente de cuatro horas recién iniciado a 750.000 pesos de bolsillo; la suma fija de 60.000 pesos por docente, a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad. En el caso de los docentes que posean menos de 15 horas cátedra en el Nivel Medio o menos de 11 horas en el Nivel Superior el monto será proporcional.

Asimismo, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para los docentes con más de 10 años de antigüedad.

En ese marco, desde el Gobierno se ratificó la “voluntad de diálogo y responsabilidad fiscal, y confirmaron que las paritarias continuarán abiertas”. Conforme con eso, dijeron oportunamente que se retomará la discusión en un plazo de tres meses, a fin de evaluar la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial adicional.