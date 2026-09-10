La actividad es impulsada por la ONG Donar en Vida y se desarrollará en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú (Estrada 1080). Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos relacionados con la donación de sangre y de médula ósea, con exposiciones a cargo de especialistas del INCUCAI, Cucaier y el Banco de Sangre del Hospital Centenario, entre otros referentes.

En representación del Hospital Centenario participarán la directora Dra. Andrea Martins, y el jefe del Banco de Sangre Dr. Iván Leiva, quienes formarán parte de este espacio de intercambio y concientización sobre la importancia de fortalecer la donación voluntaria.

Además, durante la mañana se llevará adelante una colecta de sangre, de 8 a 12, y quienes quieran podrán realizar la inscripción al Registro de Donantes de Médula Ósea, generando una oportunidad concreta para contribuir con pacientes que necesitan un trasplante.

A partir de las 10 de la mañana y hasta las 16, se desarrollarán distintas exposiciones de especialistas, que permitirán profundizar sobre la donación, el funcionamiento de los registros y la importancia de contar con donantes voluntarios.

Desde el Hospital Centenario destacaron la importancia de acompañar y participar de estas iniciativas que permiten informar, generar conciencia y promover la donación como un acto solidario que puede ayudar a salvar vidas.