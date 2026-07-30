El Municipio informó que este viernes continuarán las tareas de poda invernal, emprendidas hace un mes en el macrocentro, y que ahora se realizan en el microcentro de la ciudad, más específicamente sobre San Martín entre Alberdi y Mitre.

“Se solicita a los vecinos de esa zona y a los transeúntes ocasionales, que no estacionen en esas cuadras para facilitar los trabajos. Los tramos volverán a estar habilitados para el estacionamiento una vez que se finalicen las tareas en esa cuadra específica”, indicaron.

Para la ejecución de las tareas, los arbolistas cuentan con equipos mecánicos para el ascenso a los árboles para realizar la poda en altura y, también, todos cuentan con medidas de seguridad como casco, arnés y chaleco reflectivo para proteger la integridad física de los trabajadores.

Hasta ahora se completaron los trabajos de poda integral en todo el tramo de 3 de Caballería, Doello Jurado, Gervasio Méndez, Andrade y Bolívar, entre Alem y Rocamora; y Gervasio Méndez entre Alem y Montevideo. También se han realizado tareas de este mismo calibre a lo largo de toda la Costanera.

La Municipalidad reiteró su pedido a vecinos y conductores para que “eviten estacionar vehículos sobre la traza en obra – San Martín, entre Alberdi y Mitre –, con el fin de resguardar la integridad del mobiliario urbano y las condiciones de trabajo del personal”.

La poda en invierno minimiza el estrés de los árboles al estar en reposo vegetativo, y al no tener hojas se puede visualizar mejor su estructura para realizar cortes precisos, reducir la pérdida de savia, y disminuir el riesgo de plagas y enfermedades fúngicas que permanecen inactivas. Además, una menor cantidad de ramas obstaculizando la iluminación pública aporta mayor seguridad a la población durante los horarios nocturnos.