Este viernes 17 de octubre a las 19 h, en la Casa De Deken, se realizará la apertura de sobres y posterior entrega de premios al ganador del Certamen Literario Municipal Guillermo S. Ledri, edición Poesía 2025.

Durante el acto, el jurado integrado por Juan Meneguín, Miguel Ángel Federik y Alejandro Bekes dará a conocer su veredicto en presencia de un escribano público, garantizando la transparencia del proceso, y se procederá a la entrega del premio al autor o autora de la obra seleccionada.

Esta nueva edición del certamen, organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú, reafirma el compromiso del municipio con la promoción de la literatura local y el reconocimiento a quienes cultivan la palabra poética.

El Certamen Literario Municipal 2025 fue lanzado el pasado mes de junio, en el marco del Día de la Poesía Entrerriana, y estuvo dedicado íntegramente al género poesía, llevando el nombre del destacado poeta gualeguaychuense Guillermo S. Ledri, en homenaje a su trayectoria, su sensibilidad y su aporte a la cultura de la ciudad.

A lo largo de su carrera, Ledri supo construir una voz poética cercana y profunda, abordando temas como el amor, la vida cotidiana y los vínculos humanos, siempre con una mirada sensible y auténtica. Esta edición del certamen busca celebrar esa esencia, promoviendo el encuentro entre nuevas voces y la tradición poética local que distingue a Gualeguaychú como “la ciudad de los poetas”.