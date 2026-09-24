Este viernes a las 21 horas tendrá lugar en el Teatro del Puerto la Elección de la Reina de la Edición 2026 de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú; un evento que ya es tradición a lo largo de su historia de 67 años.

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Así lo informaron desde la comisión organizadora del Desfile, indicando que el costo de la entrada es de $ 5.000 y que la fiesta estará acompañada por la presencia de la batucada Sonido de Parche, de Leo Stefani.



A su vez, confirmaron que los jurados para evaluar a las candidatas serán Mauro Basaldúa (Profesor de teatro de UADER y Licenciado en Artes de UNSAM), Erika Jozami (maquilladora profesional con más de 10 años de trayectoria en el mundo de la belleza y la estética), Mary Ann Morrison (Reina de Turismo de Gualeguaychú 2016 y actual Reina del Carnaval del País) y Sebastián Benedetti (más de 20 años de trayectoria en el maquillaje, el diseño y la realización de vestuario).

Son 21 las jóvenes estudiantes que representan a las distintas carrozas y participan para erigirse como soberana de la nueva edición:

1 Emma Vivas Instituto Nuestra Señora de Guadalupe 5° A

2 Abril Garcia Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 5° 3ª

3 Emma Minotto Colegio Las Victorias 5°

4 Luisina Giglio Instituto Secundario Sirio Libanés 5°

5 María Pía Farabello Instituto Nuestra Señora de Guadalupe 5° B

6 Yamila Nahiara Zimmermann Alteño Instituto Fernando Elgue D-221 5° U

7 Maia Valentina Velázquez Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 6°

8 Catalina Osorio Escuela Normal Superior Olegario Víctor Andrade 5° 4ª

9 Bianca Sanchez Colegio S. Mosto 6° A y B

10 Joaquina Rébora Instituto XII 5° A

15 Bianca Trocello Instituto Pío XII 5° B

16 Angelina Capandeguy Instituto Secundario Sirio Libanés 6°

17 Dulce Joselin Godoy Instituto Agrotécnico D-71 7°

18 Marianela Folmer Colegio Luis Clavarino 5° 2ª

19 Angelina Berenyi Instituto Luis María Bettendorff 5°

20 Luz Suarez Instituto Defensores del Oeste 5°

21 Morena Lima EET N°3 15 de noviembre

Por otro lado, este miércoles 23 de septiembre, en el Instituto "Sedes Sapientiae", se llevó a cabo la elección del eslogan para la 67ª edición de la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles 2026.

El eslogan seleccionado para identificar el desfile 2026 es: "Cuando la juventud crea, Gualeguaychú se transforma: carrozas estudiantiles 2026". Su creadora es Anahí Navarro, quien participó con el seudónimo "Plumas" y pertenece a 5° B del Instituto "Nuestra Señora de Guadalupe".

La ganadora recibirá su reconocimiento este viernes durante la fiesta de la Elección de la Reina de Carrozas 2026.