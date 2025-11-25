Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo la charla “Pilar educativo y experiencias en la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos”, a cargo de Javier Malavassi, médico veterinario y presidente de la Comisión de Salud de la ONG “Red de Políticas Públicas”.

Tendrá lugar en el Salón de la Cooperativa Eléctrica (25 d eMayo 881) a las 14: 45. Agrupaciones proteccionistas acompañan la propuesta.

Puede interesarte

¿De qué trata el Programa de Equilibrio Poblacional?

El Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos es una política pública que busca controlar la sobrepoblación de animales a través de la esterilización masiva, gratuita y sistemática, junto con la vacunación y desparasitación. Su objetivo principal es mejorar la salud pública, el bienestar animal y el medio ambiente, reduciendo el abandono, los accidentes y las enfermedades zoonóticas.