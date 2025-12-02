Este viernes a las 21:00 h, en la playa del Puente (Gualeguaychú), se realizará una observación de la Súper Luna Llena por telescopio, en un evento solidario destinado a colaborar con los refugios La Casita y Somos Rescataditos.

El encuentro propone despedir el año con el último gran fenómeno astronómico del 2025, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia educativa y accesible, mientras se brinda apoyo a organizaciones locales que trabajan en el rescate y cuidado de animales.

La actividad es abierta al público y se recibirán donaciones voluntarias, que serán destinadas íntegramente a ambos refugios. Para quienes deseen colaborar, se encuentran habilitados los siguientes alias:

• La Casita: refu.lacasita

• Somos Rescataditos: Somos.rescataditos

Detalles del evento:

• Fecha: Viernes, 21:00 h

• Lugar: Playa del Puente, Gualeguaychú

• Actividad: Observación de la Súper Luna Llena por telescopio

• A beneficio de: Refugios La Casita y Somos Rescataditos

Se invita a la comunidad a participar, acercarse con mate o abrigo y disfrutar de una noche única donde ciencia y solidaridad se encuentran bajo el mismo cielo.