SOLIDARIDAD Y ASTRONOMÍA
Realizarán una observación con telescopio de la Súper Luna a beneficio de refugios de perros y gatos
Será a partir de las 21 horas, en la playa del Puente. El evento está destinado a colaborar con los refugios La Casita y Somos Rescataditos.
Este viernes a las 21:00 h, en la playa del Puente (Gualeguaychú), se realizará una observación de la Súper Luna Llena por telescopio, en un evento solidario destinado a colaborar con los refugios La Casita y Somos Rescataditos.
El encuentro propone despedir el año con el último gran fenómeno astronómico del 2025, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia educativa y accesible, mientras se brinda apoyo a organizaciones locales que trabajan en el rescate y cuidado de animales.
La actividad es abierta al público y se recibirán donaciones voluntarias, que serán destinadas íntegramente a ambos refugios. Para quienes deseen colaborar, se encuentran habilitados los siguientes alias:
• La Casita: refu.lacasita
• Somos Rescataditos: Somos.rescataditos
Detalles del evento:
• Fecha: Viernes, 21:00 h
• Lugar: Playa del Puente, Gualeguaychú
• Actividad: Observación de la Súper Luna Llena por telescopio
• A beneficio de: Refugios La Casita y Somos Rescataditos
Se invita a la comunidad a participar, acercarse con mate o abrigo y disfrutar de una noche única donde ciencia y solidaridad se encuentran bajo el mismo cielo.