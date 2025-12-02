El viernes 21 de noviembre, en el marco del Día Nacional de la Enfermería, trabajadoras y trabajadores del sector se manifestaron masivamente por el centro de la ciudad y culminaron su marcha en el Hospital Centenario, en las escalinatas del nuevo edificio. El lema defendido fue “La vocación sin salarios dignos es explotación”.

Durante la manifestación los trabajadores de la salud leyeron una carta abierta dirigida a las autoridades y a la comunidad, donde denunciaron la precarización laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento profesional.



En su proclama, destacaron el rol fundamental de la enfermería tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria, y subrayaron el compromiso diario con el cuidado, la prevención y el acompañamiento emocional de pacientes y familias. También señalaron las consecuencias de las largas jornadas, el estrés extremo y la falta de condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo, apuntando directamente al Ministerio de Salud y exigiendo respuestas concretas.

Al respecto, Lucia Almada, enfermera del Hospital contó a Ahora ElDía que “somos alrededor de 220 enfermeros, de los cuales 29 son monotributistas (perciben la mitad del sueldo de un suplente). Aproximadamente 100 enfermeros somos suplentes en diferentes condiciones como suplente común, extraordinaria y cargo vacante, el resto es planta permanente. Hace años que no hay pase a planta, en mí caso llevo tres años en cargo vacante y no tengo derecho a concurso de cargos para jefatura, a pesar de que invertí 7 años en mi formación. Soy Licenciada y especialista en cuidados críticos y no tengo derecho a concurso. No tengo derecho ni a un crédito en el banco por ser suplente”.

Sin embargo, ante la falta de respuestas, los enfermeros y enfermeras volverán a marchar. Será este viernes 5 a partir de las 18 desde Urquiza y Rocamora, hacia el Hospital.



