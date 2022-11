El ex senador nacional Esteban Bullrich, que padece la enfermedad Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitarle que la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA, por sus siglas en inglés) apruebe un tratamiento contra esta enfermedad.

Bullrich publicó la carta en la red social Twitter, que está firmada por 500 pacientes con la enfermedad que él también padece. En la misiva pidió que el poderoso organismo de contralor de fármacos actué con “la más amplia flexibilidad” para dar luz verde al tratamiento que, según detalla, se trata de una “terapia con células madre mesenquimales”.

NurOwn, desarrollado por la empresa BrainStorm Cell Therapeutics, es un tratamiento con células madre de la médula ósea en EEUU. De acuerdo a una publicación de la Asociación ELA Argentina, el tratamiento no alcanzó resultados estadísticamente significativos y no pasó un estudio en fase 3 en noviembre de 2020. Si bien obtuvo un 35% de respuesta en los pacientes que se sometieron al tratamiento, no superaron significativamente los registros de la muestra placebo (28%). En agosto pasado, la compañía BrainStorm anunció que había revisado los estudios y que enviaría “una solicitud de licencia de productos biológicos a la FDA”.

Bullrich comunicó el año pasado que padece ELA

“Quiero contarles que vamos a enviar una carta al Presidente de los Estados Unidos, al Director de la FDA, a los presidentes de la Comisión de Salud del Senado y al National Health Service solicitando la aprobación de NurOwn. Se trata de un tratamiento que incluso demostró en ensayos que puede revertir los efectos de la enfermedad. La carta, está firmada por unos 500 enfermos de ELA en Argentina pero queremos sumar pacientes de la región para aumentar impacto”, escribió Bullrich, ex ministro de Educación nacional, que en abril de 2021 reveló que padecía ELA.

Después de varios estudios y consultas con especialistas de la Argentina y Estados Unidos, tras notar problemas en el habla Bullrich comunicó que padece esta enfermedad que lo obligó en diciembre de ese año, renunciar a su banca en la Cámara alta, con un fuerte discurso y en medio de aplausos de todos los senadores.

A principios de septiembre el ex senador estuvo internado tres semanas en el Hospital Austral donde ingresó por una neumonía y pudo salir de alta luego de su recuperación y hace un mes estuvo presente en uno de los recitales que dio el grupo Coldplay en el estadio de River Plate.

La carta completa de Bullrich

Es un honor para mí dirigirme a usted en nombre de más de 1.500 pacientes con ELA, y sus familias y seres queridos, en América Latina que requieren su ayuda en un asunto muy urgente relacionado con la aprobación de la FDA de una terapia con células madre mesenquimales llamada NurOwn.

La ELA es una enfermedad cruel y universalmente mortal. Reduce lenta o rápidamente las capacidades motoras, hasta que te ahoga hasta la muerte. No solo afecta a toda la vida de los pacientes, sino que repercute en todo el entorno que les rodea (familia, amigos, parejas, etc).

Por el momento, no tiene cura. Pero por suerte hay cada vez hay más proyectos de investigación que aportan esperanza con fármacos que ralentizan la progresión y dan como mucho seis meses más de vida”.

Esteban Bullrich fue al recital de Coldplay hace un mes, recibió aplausos y tuvo mensajes de aliento

El 30 de marzo la mayoría de los pacientes con ELA vimos con desesperación la votación 6-4 en rechazo de la aprobación de AMX0035, una droga para hacer más lento el avance de la ELA. Fue un golpe que afectó a los pacientes mucho más allá de los Estados Unidos. Como sabrán, la mayoría de los sistemas sanitarios de todo el mundo dependen de la FDA para sus aprobaciones nacionales, por lo que una decisión de la FDA repercute en los pacientes de todo el mundo. He visto suficientes caras de desesperación y tristeza en mi familia y amigos para saber que nadie puede quedarse viendo a un paciente con ELA morir lenta pero constantemente”.

Pero, señor Presidente, creo que hablo en nombre de la mayoría de los pacientes con ELA cuando digo que todos nosotros renunciaremos felizmente a cualquier reclamo para tener acceso a un medicamento que potencialmente puede curarnos. Eso es lo que hay que entender, nuestro mejor escenario hoy es un par de meses más. Estamos dispuestos a experimentar por nosotros, pero también por nuestra familia y amigos. Esperamos que la FDA actúe con la más amplia flexibilidad regulatoria. Esperamos que la FDA escuche las opiniones de las mejores mentes científicas para evaluar la evidencia sobre la aprobación de NurOwn.

Con mucha gratitud,

Esteban Bullrich