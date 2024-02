En la primera presentación del año, Esteban “Oso” López (11-11-1, 1 KO) volverá hoy a subirse al ring para enfrentar a Brian Suárez (18-2-0, 17 KOs) en el Club Deportivo Jorge Newbery, de la ciudad santafesina de Gálvez.

Ambos boxeadores se habían cruzado en el cuadrilátero cuatro años atrás en la categoría semipesados, más precisamente el 24 de enero, en Rosario. El triunfo, en aquella oportunidad, fue para el bonaerense por nocaut out en el tercer round.

“En esta vuelta la revancha va a ser diferente, va a ser en otra categoría en la cual estoy acostumbrado y me siento más cómodo. Si bien él va a hacer su pelea y está preparado para este combate, porque realmente está muy preparado, a mí me avisaron solo hace una semana atrás. Pero no importa, lo voy a pelear igual. Como pasa en la vida: se gana, se pierde o se empata. Lo bueno es que siempre nos queda la experiencia y las ganas de poder seguir superándonos y enfrentando a los mejores de la Argentina”, dijo el “Oso” a Ahora ElDía.

López irá en busca de una victoria, tras la derrota por nocaut técnico del 23 de diciembre del año pasado, cuando realizó su segundo combate a diez asaltos frente al excampeón sudamericano Ariel “Chiquito” Bracamonte.

A sus 38 años, el “Oso”, con una extensa trayectoria de más de diez años, incluyendo su reciente triunfo, en noviembre en los Galpones del Puerto, ante Gonzalo Roldán, aseguró con entusiasmo y mucha fe que esta pelea, a 6 rounds, será diferente: “Ya lo conozco a Suárez, pega fuerte, tiene muchos nocauts. Es uno de los rivales más poderosos que he enfrentado. Cuando me ganó, yo estaba mucho más débil, había bajado 8 kilos. Ahora estoy bien, me siento más cómodo en esta categoría, estoy pesado. Él va a volar, seguro será mucho más rápido que yo, pero trataré de llevar la pelea a mi terreno y lograr que no me vaya a enganchar con alguna mano. Fue uno de los rivales que más fuerte me pegó; tiene un gancho al hígado que es terrible, pero estoy bien y, lo importante, es que volveré a Gualeguaychú con una experiencia más en mi carrera”.

El combate será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.