A dos semanas y media de la muerte de Silvina Luna, la esposa de Aníbal Lotocki, María José Favarón, compartió fotos de su cuerpo intervenido por el cirujano, acusado de mala praxis, y Estefi Berardi opinó fuerte.

La panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) miró la secuencia de imágenes de María José en bikini, luciendo la cola, y fue contundente: “Parece cemento”.

FUERTE ANÁLISIS DE ESTEFI BERARDI SOBRE EL CUERPO DE LA ESPOSA DE ANÍBAL LOTOCKI

Pampito: -Empezaron a circular unas fotos de María José Favarón. Ella mostrando su cola, cola que operó Aníbal Lotocki.

Estefi Berardi: -¡Terribles! ¡Mirá lo que es eso! Parece cemento.

Pampito: -Me siento extraño analizando el cuerpo de otra persona. Estamos hablando de la intervención de Lotocki.

Estefi: -Claro, no es si el culo es lindo o no es lindo. No estamos juzgando eso. Estamos hablando de que es una cola artificial. Ya sabemos el procedimiento que hace Lotocki, con estas famosas inyecciones, con un producto que desconocemos y que tanta gente denuncia que se les fue expandiendo y que les trajo tantos problemas de salud. Ella tiene el mismo producto. Eso llama la atención.

Pampito: -Es muy impresionante la foto, la que está de frente...

Estefi: -Parece cemento. Es una mujer hermosa, pero si yo tengo que criticar, lo hago. Yo siempre banco lo natural. Son lindos los cuerpos naturales. A mí estas colas artificiales no me gustan para nada y me dan miedo. Las fotos se hicieron virales porque ella misma las mostró.

Pampito: -Ay, me siento extraño analizando…

Estefi: -Te sentís mal por opinar del cuerpo de otra persona.

Pampito: -Sí.

Estefi: -Te entiendo.

Pampito: -Ojalá que no tenga nada.

Estefi: -Dios quiera, por supuesto. Ojalá no tenga que no tenga ningún tipo de complicación, como no tiene Mónica Farro, que dijo “yo tuve una buena experiencia”. Dios quiera que esté todo bien siempre.

Pampito: -A Pamela Sosa le pasó también, de estar en ese lugar y defenderlo. Después tuvo complicaciones. No le estamos deseando el mal a nadie, que no se mal interprete. Pero es duro escucharla hablar de Silvina Luna.