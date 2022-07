Pasadas las 8 de la noche del domingo, luego de un tire y afloje para que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hable y consensuen al reemplazante de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, una persona habría sido la responsable de reestablecer el diálogo entre los integrantes de la fórmula presidencial: Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Vi que había algo que estaba mal y no hacemos nada. Me dije ¿qué hago yo? Y lo llame a Alberto. Los argentinos tenemos que unirnos en lo que sentimos unos con otros. Le dije hable con Cristina por más que no lo atienda", explicó la referente de los derechos humanos en declaraciones a Radio 10 y C5N

“Al primero que llamé fue al Presidente, y lo hice para que hable con Cristina. Lo llamé como llamo a un amigo”, reveló.

“Cristina que es una mujer que yo la quiero, es como una hija para mí, como también lo fue su marido, un maravilloso hombre que nos gobernó”, afirmó en referencia a la actual Vicepresidenta y al ex presidente Néstor Kirchner.

“Están juntos, se han juntados de nuevo. Eso es lo que hay que bregar. Esto es una acción de amor. Vi el acto de Cristina, ella para hablar es una genia, tiene mucha sabiduría. Yo me siento un poco la mama de ella”, remarcó.

“Esto es un Gobierno de Coalición, así que también hay que ver, porque no es un partido político, y son varios los que están gobernando”, afirmó en referencia al Frente de Todos.

Finalmente, se refirió al accionar del ahora ex Ministro de Economía: “No entiendo como Guzmán pudo renunciar justo en el momento que Cristina hablaba, la renuncia fue una cosa impensada, una sorpresa. Ahora hay que esperar que elijan al que corresponda”.