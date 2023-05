En el marco del Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), realizó hoy una reunión con diversas declaraciones.



Durante la jornada, se recibieron testimoniales relacionados al fallo 2x1, que dictó en 2017 la Corte Suprema de Justicia y que benefició al represor Luis Muiña. Una de ellas, fue la palabra del ex ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano. También, dieron su testimonio la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

La hipótesis de investigación de la Comisión es que habría habido un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y algunos integrantes de la Corte para beneficiar a los represores, a través del 2x1.

En primer término, expuso Estela de Carlotto, quien leyó un documento en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. En un fragmento del mismo, se refirió al caso Muiña al afirmar que “el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas”. Al respecto, sentenció: “Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia”.



“Subestimaron al pueblo organizado y a la reacción de este Parlamento que, en tiempo récord, aprobó la ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”, enfatizó. Para finalizar, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dejó una reflexión: “No hay enemistad, hay diferencia. Las diferencias nos diferencian, no nos hacen enemigos”.



Luego, fue el turno del ex ministro Germán Garavano, quien señaló que “por muchos de los hechos que incluyen los expedientes que se mencionan, yo he sido falsamente denunciado en sede penal”.

En esa línea, negó haber negociado un fallo con miembros de la Corte Suprema, aclaró que le “produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político” y que le “afecta personalmente en términos de mis preocupaciones de las instituciones de nuestro país”.

En otro orden, el ex funcionario reclamó por “el tono acusatorio” de algunas preguntas de los diputados del oficialismo.

Posteriormente, la periodista Silvana Boschi fue consultada acerca de sus publicaciones, donde se relata una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo a favor de detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, la periodista Irina Hauser también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial. Hauser ratificó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con -el juez de la Corte- Carlos Rosenkrantz” y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.



El interrogatorio de la Comisión también alcanzó a la periodista Luciana Bertoia, consultada acerca de la orientación en derechos humanos de la Corte Suprema en la previa del fallo del 2x1; al periodista Ignacio Miri acerca de sus publicaciones sobre la jueza Elena Highton de Nolasco, habilitada a permanecer en la Corte más allá de los 75 años; y al periodista Martín Granovsky, quien explicó que “la Corte ya venía preparando el terreno” para el fallo que benefició al represor Luis Muiña.

Al inicio de la reunión de la Comisión, por solicitud de los legisladores del Frente de Todos se aprobó la ampliación de prueba acerca de las supuestas irregularidades reveladas en la obra social del Poder Judicial, siendo una de las causas que se incluyen en el Juicio Político que se viene llevando a cabo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.