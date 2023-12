Estela Miño, contó sobre una inesperada situación que vivió en su ingreso al municipio: “Hoy apareció gente contratada, hay gente en la vereda porque no tiene lugar dentro del edificio, no tiene escritorio. Estarían en otra área o en otro lugar”.

Una persona le planteó a la responsable que “yo tengo un contrato renovable cada 6 meses, pero está vigente, pero no me han dado un escritorio, pero si me dan no tengo problema de trabajar”.

Al respecto, Miño explicó que esta persona estaría en condiciones de “itinerante” y manifestó: “Esas cosas hay que cortarlas”.