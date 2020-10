Estela Miño es la nueva presidenta de la Corporación del Desarrollo

Por un resultado ajustado (12 a 10) se impuso la candidata de la oposición Estela Miño, y se transformó en la nueva presidenta de la institución.

De esta manera, la contadora es la primera mujer que estará al mando de la Codegu.

Las ideas de la flamante presidenta

“Para el tema del desarrollo estoy preparada”, dijo en diálogo con ElDía previo a la contienda electoral. “Tengo una trayectoria trabajando con proyectos que impacten en la gente. Desde la universidad hemos trabajado mucho con programas que realmente modifican realidades. Además, hice un posgrado en la Universidad Nacional de Luján, de gestión de tecnología e innovación. Me siento preparada para este desafío”, confió.

-¿Cómo ves a la Codegu?

-No digo que lo que se hizo se hizo mal o que no se hizo nada, lejos está de mí entrar en esa valoración. Sí, hay algo objetivo, que lo ve la sociedad y las entidades, en el tema desarrollo se ha hecho muy poco. La administración de la Codegu se focalizó en el Parque Industrial, siendo que el parque tiene su propia administración. De hecho, desde el mismo PIG se demanda que la corporación tome otro rol.

-¿Cómo es eso?

-Cuando empezamos a conversar con cada una de las instituciones nos dimos cuenta que son muchas las entidades que están esperando la renovación. Es paradigmático que las empresas del Parque Industrial, al menos las más grandes, estén avalando nuestro proyecto. Nos están dando cuenta que están queriendo otra Corporación del Desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que después de las elecciones vamos a sentarnos en la mesa las 26 instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se tiene que pensar que los que queremos renovar venimos de afuera y los que quieren seguir son los de adentro. Estamos todos adentro, y deberíamos tener todos las mismas oportunidades.

Diálogo con el Estado y trabajo

“Me encantaría tener un contexto de diálogo con el Estado, municipal, provincial y nacional. Crear ese contexto de diálogo. Que se discuta, porque a veces hay intereses que no le van a convenir o no va a querer el gobierno, pero que ese contexto esté fortalecido, no que ante cualquier problema se corte el diálogo”, contesta Miño a la pregunta por la Codegu que imagina en el futuro inmediato.

“La corporación se viene manejando con áreas, como Educación o Responsabilidad Social Empresaria. Pero para que haya desarrollo, la educación, la responsabilidad social empresaria, hacia las personas y hacia el ambiente, tiene que ser transversal en todos los proyectos”, ejemplifica.

“Tenemos que avanzar en proyectos de la economía social. No solamente de la industria pesada o la tecnológica. A los pequeños proyectos de la economía social hay que darles sustentabilidad. Hoy lo que falta es empleo, pero trabajo hay. Tenemos que hacer que ese trabajo sea sustentable. Esto lo hablamos con los industriales y coinciden”, aseguró la consejera por la UCU y electa presidenta.