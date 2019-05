Estela Miño: "Nuevamente roban fondos públicos en el municipio de Gualeguaychú"

El posteo lo hizo en su cuenta de Facebook la ex compañera de fórmula de Javier Melchiori. Fue al referirse al robo en el Ecoparque, de donde se llevaron 250 mil pesos. En las últimas horas trascendió la noticia sobre el robo de 250 mil pesos en el Ecoparque Gualeguaychú, aunque el hecho ocurrió hace más de una semana. Según publicó Gualeguaychú a Diario, en una de las cajas fuertes del lugar había más de 200 mil pesos y en la otra poco más de 50 mil, dinero correspondía a las últimas ventas de cartón e iba a ser destinado al pago de premios y gastos eventuales de caja chica como seguros esporádicos de la Cooperativa Eco-Gualeguaychú. Además,parte del dinero correspondía a diferentes cooperativistas que habían decidido dejarlo a modo de ahorro. En cu cuenta personal de Facebook, la contadora Estela Miño, ex compañera de fórmula de Javier Melchiori en 2015, cuando Cambiemos quedó a sólo 209 votos del electo intendente Martín Piaggio, disparó graves acusaciones . "Nuevamente roban fondos públicos en el municipio de Gualeguaychú", escribió. "Esto pasó la semana pasada y recién tomó estado público hoy. La basura financiando la política!!!! Qué sistema contable emitió los comprobantes de ese ingreso de dinero público? Quien garantiza ese monto y no millones o porqué no, solo monedas?? Cuando la falta de transparencia es el caldo de cultivo para que la basura sea "oro en polvo" para administraciones que se manejan de esta manera. "Honesto no solo hay que serlo, sino también parecerlo" decían mis papás....", expresó la dirigente de Cambiemos. Y agregó: "Por qué estaba ese dinero allí, sin resguardo alguno?.... Son algunos de los interrogantes que surgen ante un nuevo mal-manejo del dinero de todos", terminó.