l cierre de pymes en Entre Ríos continúa generando preocupación en el sector empresario. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtieron que, según sus estimaciones, ya cerraron más de 900 empresas en la provincia y se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo desde fines de 2023.

Al respecto, el titular de APYME Entre Ríos, Rafael Vicentín, sostuvo que las micro, pequeñas y medianas empresas atraviesan una situación crítica y aseguró que las firmas de menor tamaño son las que presentan mayores dificultades para sostener su actividad.

Más de 900 empresas cerradas

Vicentín explicó que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 868 empresas en Entre Ríos. "Las empresas que más caen son las más pequeñas. En ese mismo período se perdieron 8.600 puestos de trabajo", indicó.

El dirigente señaló que, con la evolución registrada durante los últimos meses, la situación se agravó. "A mediados de 2026 estimamos que ya son más de 900 empresas cerradas y más de 9.000 puestos de trabajo perdidos", afirmó.

La caída del consumo

Para Vicentín, el principal factor que explica este escenario es la pérdida del poder adquisitivo de la población. Además, señaló que indicadores oficiales muestran un deterioro de los ingresos. "Los datos del INDEC y de ANSES indican que tanto asalariados como jubilados y pensionados, que representan el 80% de quienes reciben ingresos fijos, están por debajo de la canasta básica. Se imaginarán las consecuencias que eso tiene sobre el consumo", manifestó.

Un cierre de empresas con mayor velocidad

El titular de APYME reconoció que en otros períodos económicos también hubo cierres de empresas, aunque remarcó que el contexto actual presenta diferencias. "No con la intensidad y con la velocidad de caída que vemos ahora. Ese es un dato distintivo y muy preocupante", sostuvo.

Consultado sobre las perspectivas para el sector, aseguró que no observa señales de recuperación mientras se mantenga el actual rumbo económico. “A juzgar por los discursos, hay una voluntad política tanto del Gobierno Nacional como del Provincial, que se alinea con esas políticas, de sostener esto como el rumbo correcto”, lamentó. Y apuntó: “Hay sectores que son beneficiados con esta política, pero no tienen que ver ni con las pequeñas empresas ni con la mayoría de la población”.

"Si las políticas continúan siendo las mismas, no vemos por qué deberían generar un resultado diferente", afirmó.

Críticas a la apertura de importaciones

Vicentín también cuestionó la política de apertura comercial, especialmente por el ingreso de productos terminados. "Para el sector industrial es una condición gravísima porque no hablamos de importar insumos o maquinaria para producir, sino de bienes terminados", explicó.

En ese sentido, consideró que la competencia con productos provenientes de países como China resulta desigual. "Compiten con sistemas productivos que les permiten llegar a precios con los que la industria local no puede competir. La consecuencia termina siendo el cierre de empresas productivas y la pérdida de puestos de trabajo", advirtió.

Asimismo, sostuvo que muchas de las personas despedidas encuentran únicamente alternativas laborales precarias. "Muchos terminan trabajando en aplicaciones de viajes o plataformas de delivery. Nosotros no creemos que ese sea un modelo que permita mejorar las condiciones de vida de la mayoría", indicó.

Reclamo por mayores regulaciones

Finalmente, Vicentín cuestionó la eliminación de regulaciones al comercio exterior y sostuvo que otros países protegen a sus industrias. "Los países desarrollados tienen niveles importantes de protección para evitar este tipo de situaciones. Acá ocurre lo contrario: en lugar de regular, se desregula", concluyó. (Elonce)