El funcionario, aseguró que la obra del aeropuerto de Concordia “es una de las más importantes de la provincia y se va cumpliendo con el plan de obra y el tiempo que habíamos estipulado, que se modificó en su momento debido a la dificultad que tuvo la empresa de resolver cuestiones que hacían a la parte de la tecnología, por los problemas para la importación”.



“Hubo una modificación del plazo de obra, pero en la curva de inversiones y de progreso de la obra está todo previsto para concluir el 31 de diciembre; no veo que haya ningún inconveniente para que se cumpla con este plazo”, añadió.



Precisó que para esa fecha estaría completo lo referido a “lo edilicio” y aclaró que “lo que se denomina crédito del aeropuerto de Concordia es una cosa mucho más amplia, estamos hablando de una parte difícil, porque hay otro componente que hace al desarrollo de la región”.



En este marco, aclaró que el aeropuerto estaría en condiciones de usarse para esa fecha: “Estamos conversando con el Gobernador, con el Secretario General, con distintos organismos que tienen competencias en esto para ver lo posterior, ya que ver cómo será la administración del aeropuerto”.



“Estamos analizando distintos lugares, distintas formas, pero no hay nada definido. El Aeropuerto es de Concordia, del municipio, pero entiendo que va a ser muy difícil para un municipio administrar todo. La otra opción es una administración mixta provincia-municipio, otra podría ser un privado”.



Respecto de la posibilidad de que sea concesionado, por ejemplo a Aeropuertos Argentina 2000, respondió: “Recién estamos en el inicio y se nos ha dado un análisis de la situación del aeropuerto de una consultora internacional que se aboca a estos temas y ellos están recién trabajando, estamos evaluando esto para ver qué es lo que le conviene a la ciudad y la provincia”.



Admitió que es poco probable que siga bajo administración municipal porque “generalmente, por la escala que tiene un aeropuerto para un municipio, es muy difícil administrarlo solo. Por supuesto, esto va a ser una decisión que nosotros como Unidad Ejecutora no la vamos a tomar”.



La obra se encuentra en un “80 y pico” por ciento de avance, sostuvo en declaraciones a la Radio Oíd Mortales de Concordia.



Fuente: APFDigital