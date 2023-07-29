Hace cinco meses el Áerodromo de la ciudad fue clausurado por Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) al encontrarse en malas condiciones para su funcionamiento.

Luego de haber realizado la mayoría de los mejoramientos señalados por la entidad nacional, desde el Aeroclub decidieron elevar una notar para pedir que se levante la clausura.

Desde el Aeródromo le informaron a Ahora ElDía que la Regional Centro y la Dirección de Aeródromo son los encargados de aprobar lo solicitado y esperan que “a principios de la semana que viene podrían tener buenas noticias”.

En esta línea expresaron que es muy probable que obtengan el levantamiento de la inhabilitación entre el lunes y el martes de la semana entrante.

Entre las mejoras que se hicieron en el lugar mencionaron:

El mantenimiento de la pista, que estaba mal estado

El desmalezamiento en grietas

El barrido de la pista

La señalización en pista en la calle de rodaje

La señalización de las dos cabeceras

El mantenimiento del pasto

El arreglo del alambrado con los tres vecinos lindantes

El control aviar

Además, señalaron que el aspecto operacional está “en perfecto funcionamiento”.

Mientras tanto, todavía falta el balizamiento del lugar. Sin embargo, el Aeródromo ya cuenta con las balizas que fueron donadas por el aeropuerto municipal de Concordia a través de gestiones que hizo la viceintendenta Lorena Arrozogaray, y solo resta su instalación.